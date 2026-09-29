Mono Osuna contó los detalles de la dura novatada que le hicieron cuando fue futbolista profesional

Los momentos de tranquilidad en la estancia de La Granja VIP suelen convertirse en la oportunidad perfecta para que los Granjeros abran el baúl de los recuerdos y compartan pasajes poco conocidos de sus trayectorias. En esta ocasión, fue Mario "El Mono" Osuna quien acaparó la atención del grupo al revivir los duros inicios que enfrentó en su carrera como deportista profesional.

El exfutbolista recordó la severa novatada que padeció cuando dio el salto al primer equipo con los Dorados de Sinaloa, en el año 2009. Para sorpresa de sus compañeros, Osuna reveló que la novatada por parte de los jugadores experimentados comenzó desde el primer traslado oficial del club.

A pesar de que el mediocampista estaba programado para saltar a la cancha como titular en aquel partido, sus compañeros del plantel no tuvieron consideraciones y le negaron el acceso a cualquier asiento del autobús. El Mono tuvo que realizar todo el trayecto viajando en la parte delantera, sentado prácticamente al lado del chofer del vehículo.

¿Cómo ver en tu celular La Granja VIP?

Para no perderte de ningún detalle de las confesiones, las estretegias, las dinámicas de convivencia y los momentos cotidianos de la Granja VIP desde la comodidad de tu smartphone o dispositivo móvil, puedes seguir la señal en directo mediante estos sencillos pasos:

Descarga e instala la aplicación móvil oficial de TV Azteca En Vivo o la app de Disney+ desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (App Store para iOS o Google Play Store para Android).

Abre la aplicación y crea una cuenta o bien, si ya tienes una, solo inicia sesión.

En el buscador o menú principal, selecciona la categoría de "La Granja VIP". Ahora sí, accede a la transmisión de las galas en tiempo real o activa la señal del multicámara 24/7 para monitorear cada rincón de la granja en cualquier momento del día.