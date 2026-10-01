¿Quién ganó la Medalla Femenil de Exatlón México hoy 30 de septiembre de 2026?

Zudikey Rodríguez logró conseguir la Medalla Femenil este miércoles 30 de septiembre de 2026. Ella lo consiguió de manera majestuosa dentro de una reñida competencia que requería habilidad, velocidad, precisión y resistencia de las participantes. Esta victoria provocó que las atletas del equipo azul se preocupan pues ellas consideraban que ella podría llegar al domingo de nominación por su bajo rendimiento, lo que hace que esto se ponga aún más complicado.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil hoy en Exatlón México?

La ganadora de la competencia de este martes fue Zidikey Rodríguez. Ella volvió a colocarse en la cima. Algo que sin duda dejó muy preocupadas a las Atletas del Equipo Azul. Recordemos que portar esta medalla no solo es un reconocimiento a su excelencia durante esta prueba individual, sino que también es pieza clave dentro de la competencia. Esto también sorprende mucho, pues muchas de sus rivales consideraban que ella era una le Mujeres que han demostrado bajo rendimiento.

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¿Qué sigue para Zudikey en Exatlón México?

Zudikey reveló que ella ya necesitaba ganar la presea, pues esto le ha dado el impulso y la motivación que ella sentía que le hacía falta desde hace ya algunas semanas. Fue por eso que también decidió dedicarles este premio a sus hijos, a quienes invitó a seguir intentando, aunque a veces parezca que no vas a poder.

Con esta medalla en su pecho, demuestra por qué la atleta del Equipo Rojo es una guerrera y que está dispuesta a seguir dándolo todo dentro de Exatlón México.