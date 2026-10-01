¿Encontraste una chinche en tu habitación? Lo más probable es que pueda haber más. De acuerdo con expertos de Fumigaciones CDMX, actuar de manera inmediata siempre será la mejor opción para frenar la plaga a tiempo; pero ¿qué pasa si descubres que tu colchón se encuentra infestado de estos animalitos? ¿Aún se puede salvar? Aquí te compartimos las recomendaciones de los expertos y lo que debes hacer en caso de encontrar chinches en tu hogar.

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¿Se puede salvar un colchón con chinches? Esto dicen los expertos

Según explican expertos de Fumigaciones CDMX, un colchón con chinches sí se puede salvar, siempre y cuando haya sido aspirado, lavado y desinfectado de la manera correcta. No obstante, cuando la infestación es considerable, la mejor opción siempre será tirarlo; tanto por higiene como para evitar posibles nuevas plagas.

“En algunas veces, sí es necesario tirarlo, especialmente si la infestación fue muy grande”; explica el experto en fumigaciones. “[Las chinches] no solo están en el colchón, sino en bases, grietas y más. Por ello, lo más viable es actuar en el momento, en cuanto uno se da cuenta”.

Recuerda que las chinches se caracterizan por ser pequeños animalitos de color marrón de la forma de una semilla de manzana. Debido a que son muy chiquitas suelen esconderse con facilidad entre las costuras y espacios oscuros. Si sospechas que tienes una plaga de estos insectos en tu habitación, se recomienda apagar las luces, como si ya fueras a dormir, y recostarte durante unos 10 a 15 minutos. La oscuridad y tu calor corporal las harán salir de su escondite con facilidad. Una vez transcurrido este tiempo, levántate, enciende la luz y examina tu colchón.

¿Qué hacer si encontré chinches en mi colchón?

Si hallaste chinches en tu dormitorio, debes actuar con inmediatez. Comunícate con expertos en fumigaciones y lava toda tu ropa de cama a más de 60° C. Aspira bien tu habitación, incluido el colchón, almohadas y la base de la cama. Una vez que los expertos hayan erradicado la plaga, puedes hacer un repelente casero con bicarbonato de sodio, vinagre y aceite de menta, naranja o árbol de té.