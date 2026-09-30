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Exatlón México 2024
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Exatlón México | ¡Zudikey Rodríguez conquista la Medalla Femenil! La Atleta se impone en Exatlón México

Las mujeres lo dejaron todo en el circuito por la Medalla Femenil , pero Zudikey Rodríguez logró demostrar toda la experiencia que tiene en la competencia.

Este miércoles, las mujeres del Exatlón México se enfrentaron para conseguir la Medalla Femenil. Cada una de las Atletas lo dio todo en el circuito, pero al final, Zudikey Rodríguez logró imponerse con su enorme experiencia y conquistó la presea.

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