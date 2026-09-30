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Exatlón México 2024
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Exatlón México | ¡El Equipo Azul está que arde! Hubo un día lleno de medallas, tensión, emociones al límite y regresos importantes

En medio de una ola de emociones en Exatlón México, el Equipo Rojo lo da todo y aun así los Azules logran imponerse en cada batalla que se les presenta.

El Equipo Azul ha logrado recuperar su racha, mientras el Equipo Rojo sigue sin encontrar la estrategia adecuada para ganar. Además, luego de la lesión que sufrió el día de ayer, David Juárez está de regreso y descubriremos si vuelve a las competencias o si tomará un descanso.

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