Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | ¡Leo y Katia aún se gustan! A pesar de eso, la Atleta revela por qué no quiere volver con él durante la décima temporada

Leo y Katia sorprendieron a todos al reconocer uno frente al otro los sentimientos que aún tienen. Sin embargo, Katia sorprendió al poner un límite a Leo.

La historia de Leo y Katia parece tomar fuerza una vez más dentro de Exatlón México. Aunque ambos reconocieron que todavía existen sentimientos entre ellos, Katia tiene un nuevo objetivo y una nueva misión para esta décima temporada.

Tags relacionados
Exatlón México Los Mejores Momentos de Exatlón México Décima Temporada

Videos