Exatlón México | ¡Leo y Katia aún se gustan! A pesar de eso, la Atleta revela por qué no quiere volver con él durante la décima temporada
Leo y Katia sorprendieron a todos al reconocer uno frente al otro los sentimientos que aún tienen. Sin embargo, Katia sorprendió al poner un límite a Leo.
La historia de Leo y Katia parece tomar fuerza una vez más dentro de Exatlón México. Aunque ambos reconocieron que todavía existen sentimientos entre ellos, Katia tiene un nuevo objetivo y una nueva misión para esta décima temporada.