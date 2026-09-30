“Eres muy grosera": Rafa y Pablo nominan a Azalia en La Granja VIP, dejando fuertes declaraciones sobre sus decisiones
¡Rafa y Pablo contra Azalia! Ambos Granjeros detallan que no les gusta la actitud de la Granjera. Esto fue lo que se dijeron en La Granja VIP en La Asamblea
Pablo Montero encara a Azalia al explicarle que es muy grosera, claramente la Granjera no se queda callada al asegurar que él igualmente es muy grosero con los demás, haciendo que tenga más votos en La Granja VIP. Además de recordar fuertes momentos del pasado.