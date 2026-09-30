¿Continua la historia de amor? Kevyn “Bicolor” Contreras declara si le pedirá a Daniela “Bebeshita” que sea su novia después de La Granja VIP
¡Mucha pasión! Tras revivir el romance entre Kevyn y Bebeshita, se anuncia qué pasará con ellos en el futuro. Esto dijeron los Granjeros en La Granja VIP
Revivieron el gran romance entre Bebeshita y Kevyn al pasar una noche juntos en la casa de campaña, además de hablar abiertamente si entre ellos existe algún tipo de romance o noviazgo en el futuro, haciendo que la historia de amor entre ellos crece en La Granja VIP.