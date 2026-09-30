Fernando Lozada SEÑALA a Natalia Alcocer de recibir información de afuera y la NOMINÓ en La Granja VIP
¡TRAMPA en La Granja VIP! Fer hace fuertes acusaciones con Natalia al recibir supuestos mensajes del exterior. Esto fue lo que comentaron ambos Granjeros
Fer Lozada tras explicar que todos nos hemos equivocado, detalla que Natalia Alcocer aseguró que dos cohetes o sonido eran señal de que “todo estaba bien”, acusándola de hacer trampa, ya que no pueden recibir información del exterior. Esto se comentó en La Granja VIP