Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Semana 20 arranca con sorpresa: Ernesto regresa a Exatlón México, pero Evelyn queda fuera por lesión

Exatlón México arrancó la semana 20 con una noticia inesperada, luego de que Antonio Rosique confirmara que Evelyn no competirá en esta ocasión debido a una lesión sufrida en La Barraca Metálica. Mientras tanto, Ernesto regresa oficialmente tras un reposo necesario por lesión, en un inicio de semana marcado por la presión, ya que La Máxima Autoridad advirtió que las mujeres estarán luchando directamente por su continuidad con 9 rojos y 11 azules en competencia.