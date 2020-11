Ernesto Cázares y su novia María. Te presentamos el tag de la pareja, su historia de amor y las FOTOS más románticas.

¿Quién es María? Conoce la historia de amor de Ernesto Cázares.

Todos vemos a los atletas de Exatlón darlo todo en los circuitos y dedicar sus puntos o medallas cuando los ganan. ¿Pero quiénes están detrás de ellos apoyándolos incondicionalmente y para quiénes son esas dedicatorias? Durante varios días te estaremos presentando a las parejas de tus atletas.

Comenzamos con una de tus favoritas de la temporada, la de Ernesto y María, ¿quieres saber su historia de amor y muchos datos que seguro no sabías? ¡Sigue leyendo y viendo todas las fotos!

¿Cómo inició su amor? Ernesto y María viven en diferentes ciudades, después de 3 meses de salir y verse cuando podían, decidieron verse cada fin de semana sin falta, ¡y después de un mes, el 15 de febrero Ernesto le pidió a María que fuera su novia! Luego de eso, había semanas completas que no se separaban. María no sabía quién era Ernesto, pues no le gusta ver televisión, no fue hasta una salida a una plaza comercial que él se quitó el gorro que traía y la gente empezó a reconocerlo y pedirle fotos, que ella supo que él era famoso.

María nos contó lo siguiente: “Con sinceridad es que tengo que decir que mucha gente es incrédula ante el amor bonito de las relaciones a distancia y como hasta ahora (por obvias razones) seguimos a distancia, tengo que aclarar que como nosotros hay más relaciones, que somos la prueba de que el compromiso no depende de los kilómetros, conozco relaciones que viven en la misma ciudad y hasta en la misma casa y su compromiso y lealtad son nulos”. ¡Y tiene toda la razón! No hay amor más leal y real que el que es a distancia pero se mantiene intacto, hay armonía, seguridad y mucha confianza.

Una de las cosas que más les gusta, es viajar; por eso tienen fotos en diferentes ciudades, ¡esperan viajar mucho más cuando estén juntos de nuevo!

Seguro te quedaste con ganas de saber más, así que te dejamos el tag de la pareja, ¡para que sepas todos los secretos del “Niño Maravilla” y María!

- ¿Cuánto llevan juntos? 9 meses.

- ¿Quién dijo te amo primero? ¡Ernesto! María no supo qué contestar y se empezó reír, ¡seguro de nervios!

- ¿Qué es lo que a Ernesto le gusta más de María? Su independencia.

- ¿Qué es lo que María admira más de Ernesto? La pasión que tiene por cualquier cosa que hace, no para hasta que le salga perfecto.

- ¿Quién es más celoso? Ernesto

- ¿Quién dio el primer beso? María

- ¿Quién es más romántico? María

- ¿Quién pide perdón primero después de pelear? María

- ¿Quién cocina mejor? Ernesto

- ¿Quién es más necio? ¡Los dos!

- ¿Quién es más enojón? María, pero él es más sentido, entonces pareciera que él.

- ¿Quién es más desordenado? María

- ¿Quién es más sociable? Ernesto, ¡sabe mantener una plática hasta con la piedra! Sí, sí, ¡nos consta!

- ¿Quién es más detallista? Ambos. Si alguno da un detalle, el otro trata de regresarlo siempre.

- ¿Quién es más sensible? María, ¡admite que es muy chillona!

- ¿Quién es más flojo? Ambos. ¡Se pelearían el puesto, pero les da flojera!

- ¿Quién es más impuntual? María

- ¿Quién es más divertido? Ernesto, ¡sí, ya lo vimos con sus compañeros de equipo!

- ¿Quién baila mejor? María

- ¿Qué canción los representa? Quién Dice- Marcos Menchaca y Primer Avión- Matisse.

Ella siempre está ahí para apoyarlo y lo espera para seguir dándole mucho amor, ¡esperemos que no sea pronto! Los fans de Ernesto están muy felices por él, pues lo ven feliz e inspirado, y María siempre trata de responder a todos sus dudas, preguntas o de contestar a los mensajes bonitos. ¡Qué linda pareja!