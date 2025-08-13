¡Exatlón regresa con todo! Ya hay fecha para la Exatlón CUP y el Draft ‘El Ascenso’

Con fecha ya confirmada, no te puedes perder los estrenos más emocionantes de la pantalla chica: Exatlón Cup comienza el lunes 1 de septiembre, y apenas una semana después, el lunes 8 de septiembre, arranca Exatlón Draft ‘El Ascenso’, ambos por Azteca UNO. Estas dos nuevas etapas del universo Exatlón prometen emociones, competencia de alto nivel y el regreso de los circuitos más desafiantes.

¿Qué es Exatlón Cup?

El Exatlón Cup es una competencia internacional que reúne a algunos de los mejores atletas del formato Exatlón a nivel global. En esta edición 2025, los equipos representantes de México, Alemania, Hungría, Estados Unidos y Rumania se enfrentarán en intensos desafíos físicos, con el objetivo de llevar a su país a la gloria.

Aunque aún no se han revelado oficialmente los nombres de los atletas que representarán a México, se espera que el equipo nacional esté conformado por figuras de alto rendimiento capaces de defender el legado competitivo que ha caracterizado al país en ediciones anteriores. Esta será una contienda de orgullo, estrategia y resistencia, ideal para quienes aman el deporte extremo y el espíritu de equipo.

La Exatlón Cup marcará el inicio perfecto para calentar motores rumbo a la novena temporada de Exatlón México.

¿Qué es el Exatlón Draft ‘El Ascenso’?

El lunes 8 de septiembre arranca Exatlón Draft ‘El Ascenso’, una fase especial donde nuevos aspirantes competirán por un lugar en la próxima temporada oficial del programa. Esta etapa funciona como un filtro de alto rendimiento en el que solo los mejores lograrán avanzar.

Durante esta competencia, los participantes demostrarán su fuerza, velocidad, agilidad mental y trabajo en equipo en una serie de pruebas diseñadas para identificar al nuevo talento que formará parte de Exatlón México.

Ambos eventos son una antesala vibrante a la nueva temporada del reality más desafiante de la televisión. No te los pierdas, por Azteca UNO.