Los mejores memes de la semana. Exatlón Titanes vs. Héroes.

FOTOS | Te compartimos los mejores memes de la semana en Exatlón Titanes vs. Héroes. ¡Gracias por hacernos tendencia diario!

Te mostramos los mejores memes de Exatlón, ¡checa las fotos, seguro encuentras el tuyo!

Sin duda, cuando se trata de diversión, los mexicanos somos los mejores, ¡hasta para burlarnos de nosotros mismos! A todo le encontramos el humor, ¿a poco no? Y algo que se ha convertido en parte de nosotros, (y no, no hablamos de los albures), ¡son los memes! Y es que somos capaces de hacer un meme en absolutamente todas las situaciones que nos podamos imaginar, ¡y hacerlos en segundos!

¿Por qué hablamos de memes en la página de este reality? ¡Porque son justamente estas publicaciones divertidas las que nos hacen tendencia en redes sociales día con día! Desde el día uno de esta aventura en la primera temporada, ustedes nos han hecho tendencia, ¡y la mayoría de tweets son memes! ¡Todos nos encantan! Algunos son de humor negro, otros tiernos, otros más “manchados”, pero todos los valoramos, pues le dedican tiempo a esta gran aventura, Exatlón México.

Aquí les presentamos los mejores memes de la semana de Titanes vs. Héroes. ¡Les agradecemos su pasión y amor por este programa, el número 1 de México por ustedes! ¡Chequen todos, en una de esas está el suyo por ahí! Son los fans más apasionados e intensos, ¡y los amamos!

