¿Rojo o Azul? Descubre quién gana la Medalla Varonil Transferible hoy 21 de octubre en Exatlón México.

El día de ayer, Antonio Rosique anunció que ayer y hoy se jugaría en Exatlón México por medallas especiales. El martes, la Medalla Femenil Transferible se la ganó Paulette, dándole a ella o a una compañera del Equipo Rojo una vida extra. Al Equipo Azul no le gustó haber perdido la oportunidad de poseerla. Hoy se define quién se quedará con la Medalla Varonil Transferible durante Exatlón México a las 6:30 pm por Azteca UNO. Por este motivo aún no conocemos al ganador.

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¿Quién ganó la Medalla Varonil hoy 21 de octubre?

En definitiva, todos queremos conocer al ganador de la Medalla Varonil Transferible que se disputará este miércoles en Exatlón México. Sin embargo, se dará a conocer al ganador luego de un intenso enfrentamiento entre los Atletas durante el programa de Exatlón México del día de hoy, que será transmitido por Azteca UNO.

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¿Qué se juega este miércoles 21 de octubre en Exatlón México?

Recordemos que durante esta novena semana del Exatlón México, las mujeres están en riesgo. Es por eso que este 21 de octubre no solo se va a definir qué Atleta de qué equipo se lleva la codiciada Medalla Varonil Transferible. También, tanto hombres como mujeres deberán competir en el Juego por la Supervivencia, para definir el color de la Atleta que tendrá que enfrentarse al Duelo de Eliminación.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Vive toda la adrenalina, la emoción y la pasión que solo Exatlón México puede ofrecer de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. Esta semana, una de las mujeres está a punto de abandonar la competencia, por lo que el domingo es su última oportunidad de demostrar de qué está hecha.

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