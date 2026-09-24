Exatlón México | ¡Gina Torres queda en peligro! La atleta del Equipo Azul termina última en la Batalla Femenil en la Zona de Peligro de Exatlón México
Las mujeres lo dieron todo para salir de la Zona de Peligro, pero Gina Torres no logró evitar el último lugar y ahora su permanencia está en riesgo.
La tensión en el Exatlón México llegó al máximo cuando las mujeres se enfrentaron en la Zona de Peligro. Todas lucharon para alejarse del riesgo de la eliminación, pero a pesar de eso, una de ellas tendrá su permanencia en juego este domingo.