“No me sorprende”: Manelyk y Kunno descubre el plan de TRAICIÓN de Niurka y reaccionan contundente (VIDEO)

Esta tarde Kunno, Manelyk y Bebeshita estaba platicando cuando Daniela les contó la plática que Niurka tuvo con Pascal, en la que le dijo que Julio Camejo sí es su amigo pero ella está siguiendo su juego, por lo cual, Mane aseguró que no le sorprende la actitud de la vedette pues la considera la más traicionera de toda la Granja VIP.