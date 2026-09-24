¿Sorpresa? Pascal da su veredicto sobre quién será el próximo ELIMINADO dentro de La Granja VIP

Pascal Nadaud tuvo una charla con Mónica Escobedo y tocaron el tema sobre la próxima Gala de Eliminación. El atleta dio su veredicto, aunque dejó en claro que en estas instancias cualquiera puede abandonar La Granja VIP. Además, destacó que Abigail Pak “La Coreañera” y María Karunna, las únicas dos participantes que ya no querían estar dentro del reality, ya están del lado de afuera.