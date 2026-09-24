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“Me calenté": Pascal Nadaud perdió el control y casi se va a los golpes con esta persona; ¿qué pasó? (VIDEO)

Pascal se sinceró con sus compañeros y contó algo de su personalidad que sorprendió a más de uno.

Aunque Pascual Nadaud suele mantener una imagen cabellerosa y tranquila en La Granja VIP, esta tarde sorprendió a más de uno al contar que estuvo a punto de irse a los golpes con un maestro de la escuela a la que asistía, ya que, según su relato, le auguró el fracaso en la vida por su manera de ser.

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