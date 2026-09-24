El Jardinero de Mariana | Tras hablar sobre sus intensos sueños, Mariana considera darse la oportunidad de vivir cosas nuevas sin tantos prejuicios
Mariana habló con su mejor amiga sobre lo que viene soñando y recibe consejos para permitirse vivir como no se lo ha permitido.
Mariana habló con su mejor amiga sobre los intensos sueños que ha tenido últimamente y esta le aconsejó seguir su deseo, lejos de los tabús y prejuicios la invitó a permitirse vivir cosas nuevas y explorar otras que ha reprimido y que en el fondo sabe que quiere intentar.