Manelyk ADVIERTE a Kevyn Bicolor de Niurka, explicando que todo lo justifica diciendo que es parte de la “ESTRATEGIA”
¡La historia se repite en La Granja VIP! Manelyk advierte a Kevyn Bicolor sobre las supuestas estrategias de Niurka, aplicando lo mismo con Julio
¡Una vez más ocurre! Manelyk habla directamente con Kevyn Contreras, recordando la historia de traición que le ocurrió con Niurka en el pasado, detallando que la misma experiencia le está pasando a Julio Camejo, además de siempre justificarse al decir que es parte de su estrategia. No te pierdas todo lo que se comentó en La Granja VIP.