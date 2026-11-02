Exatlón México hoy 2 de noviembre: ¿Quién se adueña de la Villa 360? La feroz batalla que exige el máximo esfuerzo

Es lunes 2 de noviembre y hoy en Exatlón México, los Atletas tienen la oportunidad de conseguir la codiciada Villa 360. Es por eso que podremos esperar que la competencia se ponga más intensa y reñida que nunca, pues los Rojos no planean soltar la Villa 360 y los Azules están dispuestos a darlo todo para regresar a ese lugar que les asegura un buen descanso, buena comida y mucha más comodidad. Aún no sé qué equipo se quedó con la Villa 360; eso y mucho más se va a definir durante el programa de hoy de Exatlón México a las 6:30 pm por Azteca UNO.

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¿Quién ganó la Villa 360 este 2 de noviembre en Exatlón México?

Todavía no se sabe si la Villa 360 seguirá siendo para el Equipo Rojo o si el Equipo Azul logró adueñarse de esta y por fin abandonar así La Barraca. El resultado se conocerá durante Exatlón México hoy a las 6:30 pm en Azteca UNO.

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¿Qué juegos jugarán los Atletas este lunes en Exatlón México?

Este lunes, en Exatlón México, los Atletas se enfrentarán al Juego por la Ventaja. Recordemos que esta dinámica les da a los equipos la oportunidad de ganar una “ventaja” en el juego. Antonio Rosique revelará durante el programa cuál es la ventaja que podrían ganar este 2 de noviembre.

¿Cuándo llega el refuerzo del Equipo Azul?

El día de ayer, se llevó a cabo el Duelo de Eliminación en Exatlón México. Desafortunadamente para el Equipo Azul, otro de sus Atletas tuvo que abandonar la competencia. En esta ocasión fue Alejandro Aguilera quien salió ayer de Exatlón México. Hoy podría llegar el nuevo refuerzo para el equipo, pero de momento se desconoce de quién se trata.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Si quieres liberar toda la pasión deportiva que tienes acumulada, Exatlón México tiene lo que buscas y más de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO.

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