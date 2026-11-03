Cuál es el mejor desayuno para mantener la salud después de los 50, según expertos

Una de las comidas más importantes del día, sin dudas, es el desayuno, y es la que nos dará la energía suficiente como para arrancar el día, aportando todo tipo de beneficios y que debemos asegurarnos que sea lo más saludable posible, especialmente después de los 50 años. Y es que los expertos coinciden en que después de los 50 años, debe ser lo más saludable posible, y es por este motivo, que los nutricionistas recomendaron cuál es el mejor desayuno y qué alimentos debe tener sí o sí.

Tal como lo mencionábamos, el desayuno es la primera comida del día y cumple un rol clave para romper el ayuno nocturno de 10 a 12 horas y que ayuda a reponer la glucosa y energía al cerebro que los músculos también necesitan. Pero, con el paso del tiempo, esto se volverá fundamental, especialmente después de los 50 años y es algo que no puede faltar en ningún plan alimentario.

Un TERRIBLE criminal distraerá la UNIC con su identidad: Lotería del Crimen, Temporada 5, capítulo 10 COMPLETO

Por qué es importante un buen desayuno después de los 50 años

De acuerdo a lo que explicaron los nutricionistas, mantener una alimentación variada y saludable después delos 50 años es importante para conservar la masa muscular, favorecer el tránsito intestinal y cubrir las necesidades de vitaminas y minerales; por lo que el desayuno no debe faltar después de esta edad y la clave está en incorporar proteínas, grasas saludables, fibra y productos que no sean procesados, por lo que recomendaron cómo se debe preparar un buen desayuno.

Cuál es el mejor desayuno para mantener una buena salud después de los 50 años

Según lo que explicaron los nutricionistas especialistas, el mejor nutriente que debe incorporarse al desayuno es la proteína, y es que su consumo adecuado junto con el ejercicio de fuerza, contribuirá a mantener la musculatura y la capacidad de realizar actividades cotidianas; y para ello, puedes utilizar productos como yogur, huevos, queso fresco o alternativas de soja enriquecidas y sin azúcares añadidos.

Por otro lado, para que el desayuno sea lo más saludable posible, los nutricionistas explicaron que la cantidad necesaria de proteína dependerá del peso, la actividad física y las circunstancias individuales. Por eso, una de las propuestas consiste en combinar yogur natural sin azúcar con fruta fresca, avena y un puñado de nueces; lo que aportará grasas saludables, fibra y proteínas.