El rojo de Navidad pasó de moda: este es el color que será tendencia esta Navidad 2026

Una de las fechas más esperadas por muchas personas y familias es la llegada de Navidad, teniendo en cuenta que es cuando vendrá el momento de decorar los hogares, a través de los adornos, las luces y los colores que son un clásico y que no pueden faltar. No hay dudas que el rojo es un tono que es habitual verlo no sólo en el árbol sino en la corona; por lo que los expertos en decoración, aseguran que quedará en el olvido y será reemplazado por otro que será tendencia.

Cada vez falta menos para que llegue la Navidad y esto quiere decir que hay que pensar en la decoración para esta fecha, para que todo el hogar quede repleto de los adornos típicos y que se utilizan como es el caso de los árboles navideños, las luces, las coronas y la utilización de colores típicos. Es que es la época perfecta para transformar el hogar, llenarla de magia y de calidez.

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Qué significa el rojo para la Navidad

Uno de los colores más utilizados para la Navidad a la hora de la decoración de los hogares es el rojo, el cual simboliza el amor, la alegría, la vitalidad y la sangre de Cristo en la tradición cristiana; por lo que suele estar presente no sólo en las bolas de Navidad sino en la corona y otros elementos decorativos. Pero, quedará en el olvido, ya que hay un nuevo color que será tendencia y que deberías tener en cuenta.

Cuál es el color que reemplaza al rojo en Navidad

El color que reemplazará al clásico rojo en la decoración de Navidad es el burdeos, que se caracteriza por ser un tono profundo, elegante y envolvente que aportará un aire distinguido a la decoración navideña, ya que se puede incorporar no sólo en el árbol de Navidad como adornos o en el comedor mediante servilletas, manteles, velas o pequeños centros de mesa.

El motivo por el cual el burdeos será el color tendencia durante Navidad en la decoración es porque aporta elegancia y sofisticación; conserva la calidez del rojo clásico, pero genera un ambiente mucho más acogedor, romántico y ceremonial y que se puede combinar con dorado, champagne, o madres oscuras.