Tener párpados caídos o encapotados es un rasgo sumamente común que tiene su belleza única, especialmente si sabemos cuáles son los delineados que mejor quedan a este tipo de miradas para evitar que desaparezcan por completo o se deformen cuando miramos al frente.

La corriente aesthetic ha traído consigo técnicas geométricas e inteligentes que juegan con la perspectiva. En lugar de pelear contra el pliegue de tu ojo, estos estilos lo abrazan y lo usan a su favor para crear efectos ópticos que alarga, levantan e iluminan la mirada de forma inmediata.

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Los 3 delineados aesthetic para párpados caídos que debes probar

El delineado de ala de murciélago

El delineado de ala de murciélago

Con el ojo completamente abietto y mirando al frente, traza la línea guía desde la esquina externa hacia la ceja. Luego, une esa punta con el centro de tu párpado, cruzando por encima del pliegue. Al cerrar el ojo, verás un hueco en forma de ala de murciélago, simplemente rellena ese espacio plano y mantén la línea sobre las pestañas súper fina.

El delineado flotante gráfico

El delineado flotante gráfico

En lugar de trazar la línea pegada a las pestañas, este diseño dibuja una línea flotante curva o recta justo por encima del pliegue de tu párpado caído. Puedes usar delineadores de colores pastel, metalizados o el clásico negro de alta precisión.

El delineado inverso o coreano

El delineado inverso o coreano

Deja el párpado superior completamente limpio o solo con una sombra base neutra. Toma un pincel angular y una sombra café oscura o gris ceniza, y traza una línea recta horizontal que nazca desde la línea de pestañas inferior, extendiéndola unos milímetros hacia afuera. Difumina suavemente los bordes con una brocha pequeña.

Además, para delinear correctamente los ojos encapotados debes hacerlo siempre con la mirada abierta hacia enfrente, también se recomienda que elijas productos de larga duración o a prueba de agua, así como mantener el trazo interno ultra fino, sin saturar el párpado móvil con una línea gruesa cerca del lagrimal, ya que esto hará que tu ojo se vea más pequeño y pesado.

