Exatlón México | Irvin “El Vaquero” habla directamente con Doris para disculparse por su actitud en la Batalla Colosal
Irvin Villatoro se disculpa de Doris por la forma en que le grito en la Batalla Colosal, aceptando su error con su compañera de Exatlón México Décima Temporada
Irvin Villatoro se sienta con Doris para hablar directamente, detallando que le gritó de una forma muy grosera al recibir el apoyo de la atleta en el circuito, frente a ella reconoce su error y el perdón nace entre ellos. Descubre qué pasó entre ellos en Exatlón México.