Exatlón México | Inicia un pleito entre Aristeo y Montse, todo por constantes bromas que estallaron en una discusión
Aristeo Cázares con sus constantes bromas colma la paciencia de Montse, quien no aguanta más y estalla su enojo en Exatlón México Décima Temporada
Aristeo Cázares es conocido por su actitud y sus bromas, pero algunas de ellas puede ser constantes, cansando a ciertos atletas. Eso le pasó a Montse quien ya no pudo aguantar y se le fue directo al atleta, situación de la que fue testigo Ella Bucio en Exatlón México.