Exatlón México | "¿Qué sientes?": Jerry Lizárraga se abre con Karol Rojas quien rompe en llanto por su bajo desempeño
Karol Rojas habla con Jerry Lizárraga, recomendándole que no se sienta mal al no tener puntos y no cargue con problemas que no le pertenecen en Exatlón México
¡Otro momento difícil para el atleta! Jerry Lizárraga es cuestionado por Karol Rojas, detallando que se ha sentido mal al no obtener puntos, por lo que la atleta le recomienda gritar y llorar para soltar todo en Exatlón México, por lo que rompe en llanto y gritos.