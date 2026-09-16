Exatlón México | Ocho medallas para el Equipo Azul, Kat obtiene la victoria en el circuito
¡Otra más para el Equipo Azul! Obtiene la octava medalla en Exatlón México Décima Temporada, gracias a la gran velocidad y agilidad de Kat Gallegos
Una vez más el Equipo Azul sobresale al obtener la octava medalla, pero hablan entre todos sobre la actitud del Equipo Rojo ante Katia y el circuito que realizaba, los pleitos entre ellos parece que no disminuyen, en especial por la competitividad que hay en Exatlón México.