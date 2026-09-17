Exatlón México | Relajación en Santo Domingo; el premio del Equipo Azul al ganar en la Batalla Colosal
¡Un momento de relajación! El Equipo Azul de Exatlón México disfruta de las playas de Santo Domingo en Republica Dominicana haciendo paddle board
¡Disfrutar al máximo! Atletas de Exatlón México disfrutan de su premio por la Batalla Colosal, disfrutando de paddle board en las cristalinas playas de Santo Domingo. Revive la tarde que vivieron los atletas del Equipo Azul mientras nadan y pasan momentos de diversión.