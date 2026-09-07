Cómo usar la sal gruesa en la lavadora para que las toallas queden ultra suaves

Para usar sal gruesa en la lavadora y buscar que las toallas queden más suaves, uno de los trucos caseros que circulan consiste en añadir una pequeña cantidad de sal directamente al tambor durante el lavado. Los cristales de cloruro de sodio pueden ayudar a desprender restos de detergente y minerales acumulados en las fibras, responsables de que los textiles pierdan su textura esponjosa.

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Las toallas pueden volverse rígidas con el tiempo por distintos factores, entre ellos la acumulación de residuos de detergente, el agua dura, el exceso de producto, los ciclos de lavado inadecuados y el uso excesivo de suavizante convencional. Esta es la manera de utilizar la sal gruesa para el cuidado de textiles.

¿Cómo se usa la sal gruesa en la lavadora para lavar las toallas?

La versión más difundida del truco consiste en colocar una pequeña cantidad de sal gruesa dentro del tambor junto con las toallas junto con un chorro de vinagre y realizar un ciclo de lavado habitual, preferentemente siguiendo las indicaciones de temperatura y cantidad de detergente establecidas por el fabricante de las prendas y de la lavadora.

Sin embargo, antes de experimentar con cualquier ingrediente, conviene consultar el manual de la lavadora. Algunos fabricantes recomiendan utilizar únicamente detergentes y productos específicamente indicados para el aparato.

¿Qué dice la ciencia sobre la sal gruesa y el vinagre para suavizar las toallas?

El American Cleaning Institute (ACI) explica que los minerales presentes en el agua dura, principalmente calcio y magnesio, pueden interferir con el proceso de lavado y favorecer la aparición de depósitos. El ácido acético del vinagre puede ayudar a remover estas sustancias.

Desde el punto de vista químico, el ácido acético puede reaccionar con algunos depósitos de carbonato de calcio. Ayuda a transformar compuestos poco solubles en sustancias que pueden permanecer disueltas y eliminarse con el agua del enjuague.

En el caso de las toallas, esto puede ser relevante cuando la sensación de rigidez está relacionada con acumulaciones minerales. Pero el resultado depende de la calidad del agua, el tipo de detergente, el tejido, el acabado de las fibras y el proceso de lavado.

La sal presenta una situación diferente. Aunque el cloruro de sodio modifica las propiedades iónicas del agua, agregar sal gruesa solo funciona como abrasivo para ayudar a quitar elementos adheridos en los textiles.

Para conseguir toallas suaves, la estrategia adecuada es revisar estos aspectos:

