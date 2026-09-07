No tires las tapas de los frascos de vidrio, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar tu refrigerador

No tires las tapas de frascos de vidrio porque pueden transformarse en pequeños imanes decorativos para el refrigerador. Con fotografías, ilustraciones o diseños personalizados, un poco de pegamento y un imán adhesivo o flexible, es posible convertir un objeto que normalmente termina en la basura en una pieza decorativa y funcional para la cocina.

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Además de ser una propuesta económica, esta manualidad permite darle una segunda vida a materiales que ya tienes en casa. La idea resulta especialmente atractiva para hacer pequeños portarretratos magnéticos con imágenes de familiares, mascotas, viajes o celebraciones.

¿Cómo hacer imanes decorativos para el refrigerador con tapas de frascos?

Para realizar esta manualidad no necesitas herramientas especializadas.



Tapas metálicas de frascos de vidrio: deben estar limpias, secas y, de preferencia, sin restos de etiquetas o alimentos.

deben estar limpias, secas y, de preferencia, sin restos de etiquetas o alimentos. Fotografías pequeñas o imágenes impresas: elige diseños que tengan un tamaño similar al interior de la tapa.

elige diseños que tengan un tamaño similar al interior de la tapa. Imán adhesivo o imán flexible: será el elemento que permitirá fijar cada creación al refrigerador.

será el elemento que permitirá fijar cada creación al refrigerador. Tijeras

Pegamento fuerte o silicón

Regla

Lápiz

Cartón delgado (opcional) : puede colocarse detrás de la imagen para darle mayor firmeza.

(opcional) puede colocarse detrás de la imagen para darle mayor firmeza. Pintura acrílica y pincel, opcional

Una vez reunidos los materiales, el procedimiento puede realizarse de manera sencilla:



Limpia y seca las tapas: elimina cualquier resto de alimento y asegúrate de que no quede humedad. Este paso es importante para conseguir una mejor adherencia. Mide el interior: utiliza la regla para calcular el diámetro de la zona donde colocarás la fotografía o ilustración. Marca y recorta la imagen: dibuja sobre la fotografía un círculo del tamaño adecuado y recórtalo con las tijeras. También puedes utilizar un molde de cartón para facilitar el trabajo. Prepara la base: si quieres que la fotografía quede más firme, pégala sobre un círculo de cartón delgado antes de colocarla en la tapa. Pega la imagen: coloca una pequeña cantidad de pegamento en la parte posterior de la fotografía y fíjala en el interior de la tapa. Espera el tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Coloca el imán: pega un pequeño imán adhesivo o un fragmento de imán flexible en la parte posterior de la tapa. Deja secar: antes de colocar el imán en el refrigerador, asegúrate de que todos los elementos estén completamente fijados.

Para evitar que las imágenes se deterioren por el contacto con la humedad o el uso cotidiano, también puede considerarse una protección adecuada para fotografías, siempre que sea compatible con los materiales empleados.

¿Cómo personalizar las tapas recicladas para decorar la cocina?

Una de las ventajas de esta manualidad es que prácticamente no existen límites para personalizar las tapas. Estas son algunas ideas sencillas para transformar las tapas:



Pintar las tapas: utiliza colores que combinen con tu cocina y deja secar completamente la pintura antes de continuar con el montaje.

utiliza colores que combinen con tu cocina y deja secar completamente la pintura antes de continuar con el montaje. Agregar iniciales: escribe las iniciales de los integrantes de la familia con pintura o marcador permanente para crear imanes personalizados.

escribe las iniciales de los integrantes de la familia con pintura o marcador permanente para crear imanes personalizados. Usar dibujos: en lugar de fotografías, coloca pequeños dibujos, ilustraciones o diseños hechos a mano.

en lugar de fotografías, coloca pequeños dibujos, ilustraciones o diseños hechos a mano. Crear una colección: utiliza las tapas para mostrar fotografías de viajes, mascotas, familiares o celebraciones especiales.

utiliza las tapas para mostrar fotografías de viajes, mascotas, familiares o celebraciones especiales. Hacerlos temáticos: puedes decorarlos con motivos de Navidad, Día de Muertos, cumpleaños, fiestas familiares o cualquier otra celebración.

puedes decorarlos con motivos de Navidad, Día de Muertos, cumpleaños, fiestas familiares o cualquier otra celebración. Combinar diferentes diseños: alterna fotografías, letras, dibujos y colores para conseguir un refrigerador más llamativo.

alterna fotografías, letras, dibujos y colores para conseguir un refrigerador más llamativo. Crear un calendario visual: utiliza varias tapas para identificar los días, actividades o recordatorios importantes de la familia.

Esta propuesta de reutilización también puede convertirse en una actividad creativa para hacer en familia, siempre que los niños manipulen los materiales adecuados bajo supervisión adulta, especialmente cuando se utilizan tijeras, pegamentos o silicón caliente.