Poner salsa de soja en los muebles de madera: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Poner salsa de soja en los muebles de madera es un truco casero que circula en redes sociales y que se utiliza para disimular pequeños arañazos, marcas y zonas desgastadas de las superficies. La idea se basa principalmente en el color oscuro de la sustancia, que puede camuflar temporalmente algunas imperfecciones, especialmente en objetos de tonos medios u oscuros.

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El consejo comenzó a llamar la atención en contenidos de limpieza y mantenimiento del hogar publicados en plataformas sociales. Allí los usuarios muestran cómo aplican una pequeña cantidad de salsa sobre una superficie aparentemente deteriorada y consiguen que algunas marcas sean menos visibles.

¿Para qué sirve poner salsa de soja en los muebles de madera?

La finalidad que se le atribuye a este truco viral es disimular visualmente pequeños arañazos, rayones o zonas que han perdido parte de su coloración original. La salsa de soja tiene una tonalidad marrón muy intensa: al aplicarse sobre una marca superficial, puede reducir el contraste entre el desperfecto y el resto de la superficie.

Sin embargo, se trata de un efecto cosmético y no de una restauración. La salsa de soja es un producto alimenticio y no fue formulada para el mantenimiento de muebles.

Por esta razón, los especialistas aconsejan no convertir este truco viral en un método habitual de limpieza. Estos son los posibles inconvenientes:



Puede dejar residuos: dependiendo de su composición, la salsa puede dejar una película sobre la superficie después de secarse.

dependiendo de su composición, la salsa puede dejar una película sobre la superficie después de secarse. Puede manchar maderas claras: su intenso color puede producir un efecto contrario al buscado y generar una mancha más evidente.

su intenso color puede producir un efecto contrario al buscado y generar una mancha más evidente. No repara los arañazos: únicamente puede reducir temporalmente el contraste de algunas marcas superficiales.

únicamente puede reducir temporalmente el contraste de algunas marcas superficiales. Puede alterar determinados acabados: barnices, ceras, aceites y otros tratamientos pueden reaccionar de manera diferente ante sustancias no diseñadas para su mantenimiento.

barnices, ceras, aceites y otros tratamientos pueden reaccionar de manera diferente ante sustancias no diseñadas para su mantenimiento. Puede dejar olor: al tratarse de un alimento fermentado, la superficie podría conservar su aroma si no se limpia adecuadamente.

La American Hardwood Information Center, vinculada a la National Hardwood Lumber Association, destaca la importancia de conocer el acabado de la madera antes de elegir un método de mantenimiento.

¿Qué dicen los expertos en muebles sobre el truco de la salsa de soja?

Organizaciones y especialistas dedicados al cuidado de muebles recomiendan identificar primero el material y el acabado de la pieza antes de utilizar cualquier sustancia. No es lo mismo trabajar con madera maciza que con una chapa de madera, una superficie pintada o un mueble con un acabado sintético.

Para quienes quieren probar cualquier truco casero que circula en redes, una medida básica de precaución es realizar primero una prueba en una zona poco visible. Para el mantenimiento cotidiano, los expertos suelen aconsejar:

