RETAN a Pimpinela a un enfrentamiento en el ring con otros luchadores, recibirá AYUDA por parte de otros Granjeros de La Granja VIP
¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! Pimpinela podrá subirse al ring en La Granja VIP, al ser retada por luchadores, dos Granjeros la ayudarán
Pimpinela es sorprendida al momento de ser retada por luchadores para enfrentarse en un ring el domingo, una gran oportunidad para demostrar sus habilidades. Ante los hechos, Adal Ramones le aseguró que Mario “Mono” Osuna y Fernando Lozada podrán ayudarle en la lucha en La Granja VIP.