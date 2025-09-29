Las fotos que no viste del cumpleaños 30 de Ana Lago: así fue el festejo de la querida atleta de Exatlón

Una de las figuras más queridas de Exatlón México acaba de llegar a una etapa muy especial. Ana Lago, la gimnasta regiomontana que se ganó el cariño del público desde la primera temporada del reality, celebró su cumpleaños número 30 rodeada de amigas, música y momentos inolvidables. Su festejo quedó plasmado en redes sociales y dejó ver que, además de ser una atleta de alto rendimiento, también sabe disfrutar de la vida al máximo.

¿Cómo celebró Ana Lago su cumpleaños número 30?

La atleta, originaria de Monterrey, Nuevo León, compartió imágenes de una fiesta en la que no faltaron las risas, los brindis y la buena compañía. Con luces de colores, un ambiente de discoteca y la energía característica de Ana, la noche estuvo marcada por la alegría. Su cumpleaños fue el pasado 25 de septiembre, aunque su festejo fue realizado hace un par de días. A través de videos se pudo ver cómo bailó, disfrutó y recibió muestras de cariño de quienes la acompañaron en este día tan especial.

Instagram Ana Lago celebró su cumpleaños número 30

Además de la fiesta, las felicitaciones inundaron sus redes. Su excompañera Nataly Gutiérrez compartió una foto del pasado donde se ve a ambas, junto a la máxima campeona Mati Álvarez, mientras disfrutaban de un día de alberca, con el texto: “Me encontré esta foto! Las quiero preciosuras”. Estos detalles confirman el gran aprecio que sus compañeros de Exatlón le tienen.

Instagram Ana Lago celebró su cumpleaños número 30

¿En qué temporada de Exatlón México participó Ana Lago?

Ana Lago es parte importante de la historia de Exatlón México, pues fue integrante del Equipo Famosos en la primera temporada, transmitida en 2017. Su disciplina como gimnasta artística y su carácter competitivo la llevaron hasta la final, donde se quedó con el tercer lugar, aunque para la audiencia se convirtió en una campeona simbólica. Desde entonces, su nombre es inseparable de la marca del reality deportivo más importante de México.

¿Qué hace actualmente Ana Lago fuera de Exatlón México?

Más allá de la pantalla, Ana Lago mantiene un papel clave en el deporte mexicano. Actualmente, es directora de Gimnasia Artística en la Unidad Deportiva CEDEREG, en Nuevo León, donde impulsa a nuevas generaciones de atletas. Con su experiencia como medallista panamericana y centroamericana, lidera un espacio de alto nivel para quienes buscan seguir sus pasos en la gimnasia.

Cumplir 30 años representa un nuevo inicio para Ana Lago, quien ya hizo historia como la primera mexicana en obtener oro en gimnasia artística en los Juegos Panamericanos de 2011. Su festejo de cumpleaños es muestra de que, además de la disciplina que la define, sabe disfrutar con intensidad cada etapa de su vida.