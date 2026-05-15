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Mamá de Mati Álvarez comparte el consejo que le daría a su hija de cara a la GRAN FINAL de Exatlón México

“Terminator” se medirá ante Evelyn Guijarro en la rama femenil esta noche en punto de las 08:30 PM por Azteca UNO

De cara a la Gran Final de Exatlón México 2026, la mamá de Mati Álvarez compartió cómo se siente antes del gran evento, así como el amuleto que ha acompañado a la condecorada atleta desde la infancia y el consejo que le daría antes de competir con Evelyn Guijarro en la rama femenil.

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