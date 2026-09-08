El marcador estaba en empate, pero al final el Equipo Azul logró la victoria en Exatlón México
¡El tiro decisivo! Después de varios lanzamientos y un marcador en empate, el Equipo Azul superó las expectativas. Descubre cómo fue la ronda decisiva
Los marcadores estaban en empate, para obtener un ganador, se hizo un relevó en el circuito de la Batalla Colosal. Al final fue el Equipo Azul quien obtuvo la victoria en Exatlón México, con la participación de Alexis y Kat, logrando superar a Ella y Pato del Equipo Rojo.