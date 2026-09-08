“Esta temporada ha sido complicada": Andrea Medina del Equipo Azul obtiene la medalla individual femenil en Exatlón México Décima Temporada
¡El Equipo Azul mantiene todas las medallas! Andrea Medina obtiene su primer medalla femenil, un momento clave para ella, en especial al pasar semanas difíciles al cuestionarse su habilidad
Andrea Medina en las semanas anteriores de Exatlón México Décima Temporada han sido difíciles, en especial al cuestionarse su rendimiento físico. Pero ahora sorprende a todos al obtener la medalla individual, logrando sumar otra medalla más al Equipo Azul, nada los detiene.