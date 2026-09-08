Competencia individual por la medalla femenil en Exatlón México; Zudikey Rodríguez quiere ir por el triunfo pero extraña a sus hijos
La competencia individual inicia en Exatlón México, Zudikey Rodríguez frente a todos revela que extraña a sus hijos pero eso no la detiene a obtener el triunfo
Zudikey Rodríguez revela que extraña a sus hijos frente a Antonio Rosique, quien resaltó su gran condición, en especial al pasar mucho tiempo fuera de los circuitos. Las mujeres buscaran obtener la medalla individual en Exatlón México