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Exatlón México 2024
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Competencia individual por la medalla femenil en Exatlón México; Zudikey Rodríguez quiere ir por el triunfo pero extraña a sus hijos

La competencia individual inicia en Exatlón México, Zudikey Rodríguez frente a todos revela que extraña a sus hijos pero eso no la detiene a obtener el triunfo

Zudikey Rodríguez revela que extraña a sus hijos frente a Antonio Rosique, quien resaltó su gran condición, en especial al pasar mucho tiempo fuera de los circuitos. Las mujeres buscaran obtener la medalla individual en Exatlón México

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