Exatlón México | Programa Completo del 8 de septiembre del 2026 | Medalla Individual Femenil y Batalla Colosal
¡Una Medalla Individual y una Batalla Colosal! Descubre qué pasó en el programa del 8 de septiembre en Exatlón México Décima Temporada y quién fue el ganador
Si te perdiste el programa completo de Exatlón México Décima Temporada del 8 de septiembre del 2026, revive el circuito que se hizo por la medalla individual femenil y la Batalla Colosal junto a su gran premio. Todos querían ganar en el reality deportivo.