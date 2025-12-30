No vas a creer a qué se dedica Koke Guerrero además de Exatlón México

Uno de los mejores aspectos de Exatlón México, es que permite a los atletas expandir su popularidad con el público y hacer que se conozca más sobre sus trayectorias. Es el caso de Koke Guerrero, quien pasó de ser aficionado a medirse con los grandes del deporte en el país, al mismo tiempo que puso en alto a las disciplinas que lo forjaron desde sus inicios.

¿Qué deporte hace Koke Guerrero? Las actividades que formaron a la estrella de Exatlón México

Con tan solo 26 años, Koke Guerrero es uno de los favoritos entre los fanáticos del Exatlón México. Esto gracias al espíritu competitivo que siempre lo ha distinguido en cada una de sus participaciones, pero también por la pasión que siente hacia el deporte y los logros que lo respaldan en el ámbito deportivo.

El "Hechicero del Aire", apodo que le dio Antonio Rosique, se dedica a la gimnasia aeróbica. Aunque en definitiva, lo más fascinante de su carrera es que se desenvuelve como "cheerleader" o porrista, una práctica en la que combina sus habilidades como gimnasta con su habilidad para el baile y la facilidad con la que puede dar piruetas.

Koke Guerrero es porrista y gimnasta|Instagram. @kokeguerreroc

Además, Koke Guerrero tiene experiencia en el parkour (igual que Ernesto Cázares) y en el entrenamiento funcional, lo que le favorece a tener una excelente condición física. Y si algo es seguro, es que ahora mismo tiene en la mira llegar a la final de Exatlón México 2025 y poder recuperar su lugar como ganador.

¿Cuándo entró Koke Guerrero a Exatlón México?

El gran debut de Koke Guerrero en Exatlón México fue en el año 2021, cuando se integró a la quinta temporada "Guardianes vs Conquistadores", como parte del equipo azul. Desde los primeros días, el atleta dejó claro que venía dispuesto a llevarse el trofeo y dio cátedra de su agilidad en los circuitos, no solo porque era muy rápido, sino porque tiene un tino impecable que lo favorece.

Koke Guerrero tiene tres campeonatos en el Exatlón México |Instagram. @exatlonmx

Fue así como consiguió convertirse en ganador indiscutible, cuando el "Hechicero del Aire" venció a David Guerrero "La Bestia" y a Heber Gallegos, que aunque le dieron batalla, no pudieron alcanzarlo en la final. Por si fuera poco, tiene otros dos campeonatos por su en el "All Star" y en la edición 2024 quedó en segundo lugar al ser derrotado por Mario "Mono" Osuna .