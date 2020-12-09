Atletas de Exatlón: Titanes vs. Héroes vivieron emocionante jornada de carreras en relevos mixtos. (VIDEO)

En el segundo día de competencias de la semana número 15 de Exatlón, los atletas vivieron una jornada extenuante y emocionante con carreras en relevos mixtos.

Antes de la Batalla Colosal, los hombres de ambos equipos se midieron en la prueba contrarreloj individual varonil.

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Luego de una apretada competencia fue Heliud Pulido quien logró colgarse su primera presea dentro de Exatlón: Titanes vs. Héroes.

“Estoy feliz, estoy contento y esta medalla significa que el equipo sigue fuerte”, expresó el atleta al ser premiado.

Las palabras de Heliud desataron el disgusto de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, quien aún no olvidan lo que ocurrió en la eliminación, por lo que evidenciaron que los problemas siguen en los Titanes.



Batalla Colosal

Tras la prueba contrarreloj, llegó la Batalla Colosal, en que los atetas tuvieron que medirse en carreras de relevos mixtos.

El equipo ganador se llevó la posibilidad de tener un vuelo en parapente.

“Héroes y Titanes hoy pongo en juego algo que estoy seguro de que les va a gustar muchísimo, el equipo ganador se va a volar en parapente. Además, eso no es todo, al bajar de parapente una vez que aterricen les estará esperando el banquete de la victoria”, reveló Antonio Rosique al anuncia lo que estaba en juego en esta ocasión.

El marcador comenzó con ventaja para los Héroes; sin embargo, conforme avanzaron las carreras, se fue emparejando, demostrando así la pasión con la que se desempeñaron los atletas de ambos equipos.

Valery Carranza y Mati Álvarez dieron uno de los momentos más cardíacos de la emisión al verse muy parejas en el intento por encestar las bolsas de arena para ganar el punto a favor de su equipo; la ganadora fue la roja.

Al final fueron los Titanes el equipo ganador de la Batalla Colosal, con lo que se podrán ir disfrutar una experiencia única volando en parapente.

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