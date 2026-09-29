3 ideas para decorar un pastel con la temática de MINECRAFT de manera fácil y económica

El mundo de aventura de MINECRAFT no termina, sino que se transforma. Anunciada una nueva dimensión en el juego, muchos volvieron a sus partidas emocionados para enfrentar nuevos retos. Ante eso, si se avecina una fiesta en casa o simplemente deseas practicar repostería, he aquí 3 diseños que puedes replicar o adaptar con referencias a este mítico videojuego.

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¿Cómo decorar un pastel con temática de MINECRAFT?

Desde hace años este juego ha formado parte de la cultura infantil de manera que se logró una adaptación cinematográfica que resultó en un éxito absoluto para los niños y adolescentes. Es por eso que MINECRAFT sigue siendo pedido como tema central de fiestas y reuniones. Ante eso, estas decoraciones te harán el mejor repostero de todos.

Pastel tipo bloque

Esta opción es un clásico, por lo que requieres de un molde cuadrado. Así lo único que faltaría sería cubrir absolutamente toda la superficie con betún o fondant del color de preferencia. Solamente se recomienda agregar diferentes tonos de tu color elegido, para replicar el tema de lo pixeleado del videojuego. Por ello, puedes aplicar esta sencilla forma de hacer un pastel para un bloque, la cara de un creeper o inclusive de un esqueleto.

Figuras con Fondant

Realmente aquí se recupera la idea final del primer pastel. Dado que el mundo MINECRAFT se desenvuelve estéticamente en cubos, puedes elegir un personaje o una figura específica para hacerla. Allí los detalles que hagas con colorantes comestibles son la gran diferencia, pues tu elemento elegido será el protagonista total y aquí se trata de sacar tu lado artístico para que se convierta en un pastel impresionante.

Haz tus Propios Cake Tuppers

Y en esta oportunidad bastará con imprimir las imágenes preferidas del juego. El reto será conseguir unos palitos lo suficientemente largos para que las figuras no choquen con las distintas cremas o el pan del pastel. No importa el sabor, forma o tipo de pastel, pues los adornos son externos. Por ello, esos Cake Tuppers pueden convertirse en piezas de diversión tipo juguete para después de consumir el pastel.