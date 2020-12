Las emociones siguen al límite en Exatlón: Titanes vs Héroes con cada una de las emisiones del programa en las que las sorpresas y los retadores circuitos no pueden faltar.

Al inicio, Titanes y Héroes hicieron gala de sus habilidades con la Ruta Tokio, en la que los atletas ganadores sumaron insignias en el tablero, mismas que los acerca al camino para llegar a la fiesta deportiva más importante del mundo, el próximo año.

Te puede interesar:

Exatlón: La increíble remontada de Valery Carranza ante Mati Álvarez que causó sensación en redes sociales.

En esta ocasión, los atletas tuvieron que enfrentarse de manera diferente, pues debieron de medirse en dos competencias a cinco puntos, hombres y mujeres por separado.

El único que no pudo ser parte la Ruta Tokio fue Pascal debido a que tenía un dolor en la rodilla.

La competencia femenil de la Ruta Tokio fue ganada por las mujeres de Titanes, mientras que en el encuentro varonil fueros los Héroes los que salieron triunfantes.



Refuerzos

Antes de que diera inicio la Batalla por la Fortaleza, Antonio Rosique presentó a los cuatro nuevos atletas que se integran a Exatlón.

Por el lado de los Titanes se incorporaron Mariano Razo y Jazmín Hernández, mientras que para el equipo de Héroes se sumaron Daniel Noyola y Samara Alcalá.



Batalla por la Fortaleza

Rojos y Azules se disputaron la estancia en la Fortaleza, por lo que dejaron cuerpo y alma en el circuito, en medio de una competencia que inició con ventaja para Héroes.

Conforme fueron pasando los atletas, el marcador se mantuvo a favor de los Azules, lo que presagiaba lo que ocurriría al final de la competencia.

En medio de un match point cardíaco entre Christian Anguiano y Aristeo Cázares, el integrante de Héroes dio el punto final a los Azules, quienes al final ganaron su estancia en la Fortaleza por unos días, en la espera del Duelo de Eliminación de este domingo.

Las emociones no tienen límites en Exatlón: Titanes vs Héroes. No te pierdas el programa de este domingo por Azteca UNO, donde uno de los atletas tendrá que dejar la competencia.

También te puede interesar:

Ellos son los cuatro nuevos atletas de alto nivel que se integran a Exatlón: Titanes vs Héroes. (VIDEO)