Mati Álvarez llora ante sus malos resultados en Exatlón: Titanes vs Héroes y Doris la consuela. (VIDEO)

En la parte final de la semana 15 de Exatlón: Titanes vs. Héroes, Titanes se enfrentaron a un triunfo y una derrota, luego de varios días complicados por las fracturas que se viven dentro del equipo.

Es por ello, por lo que las presiones siguen entre todos los integrantes del equipo Rojo, afectándolos emocional y deportivamente.

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La muestra más clara de ello es Mati Álvarez, quien a pesar de que está acostumbrada a siempre lucirse con sus actuaciones y dar puntos para su equipo, en esta ocasión falló y no pudo entregar el triunfo a su equipo en la Batalla por la Supervivencia.

Mati Álvarez y Doris del Moral fueron las atletas que tuvieron que enfrentarse por el segundo punto de la batalla, el cual fue ganado por la integrante del equipo Azul.

Ante esto, Mati Álvarez vivió uno de los momentos más complicados que ha tenido en estas semanas dentro de Exatlón: Titanes vs. Héroes, ya que se sintió cansada y presionada por el momento que estaba viviendo, por lo que rompió en llanto.

Mientras la atleta Roja se encontraba en la zona de descanso de su equipo, sus compañeros trataban de tranquilizarla; sin embargo, llegó un punto en que no pudo más y lloró ante la mirada desconcertada de los demás rojos.

Para tratar de calmarse, Mati Álvarez caminó por el campo de batalla tratando de tomar aire fresco.

Ante esta acción, Doris del Moral se acercó a Mati para consolarla, luego de alabar su nivel deportivo.

“No te vayas a ir para abajo”, le dijo la atleta de Héroes a Mati quien le respondió que se puso así por “varias cosillas” que traía a cuestas.

Al final, Mati Álvarez logró tranquilizarse y en las redes sociales los internautas celebraron el gesto de compañerismo deportivo de Doris del Moral.

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