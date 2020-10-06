Disfruta de las mejores FOTOS de Casandra Ascencio, la rival por excelencia de Mati Álvarez en Exatlón.

Casandra Ascencio se metió en el corazón de todo México desde que incursionó en la tercera temporada de Exatlón. La guapa basquetbolista se ganó el apodo de ‘MVP’ por su destreza, fuerza y habilidad en los circuitos más demandantes de la televisión.

Lo cierto, es que dentro y fuera de la competencia, Casandra luce espectacular en todo momento. La tapatía tiene una galería de fotos en Instagram, que la colocan como una de las atletas más hermosas de todas las temporadas de Exatlón.

El deporte está presente en todo momento y no duda en regalarnos bellos retratos al lado de su fiel compañero (su balón de baloncesto). 'MVP' no puede alejarse de su deporte favorito y presume hermosos retratos, que quedan inmortalizados en todas las plataformas digitales.

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Ascencio es amante de pasar momentos inolvidables en la playa y rodeada de sus seres queridos. A principios de agosto, nos sorprendió con un bañador bicolor y unas gafas de sol, atuendo que la hizo lucir sensacional en todo momento.

Casandra y Mati Álvarez se enfrentaron en la final de la tercera temporada de Exatlón; sin embargo, la jalisciense regresó más fuerte que nunca para alcanzar la gloria en el programa deportivo más cardiaco de la televisión.

La guapa atleta se convierte en una estrella cuando pisa las canchas de baloncesto. Sus mejores fotografías son aquellas donde compite con sus rivales más fuertes y demuestra que su pasión por el deporte, cruza fronteras.

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