Disfruta de las mejores FOTOS del líder azul Christian Anguiano, ‘Yomi’, de Exatlón.

Christian Anguiano fue uno de los atletas que dejó una huella imborrable en las tierras de Exatlón. El deportista, de 25 años, se ganó un lugar en la competencia por su impecable manera de pasar los circuitos más demandantes.

‘Yomi’, como sus amigos lo conocen, tiene una amplia experiencia en el mundo deportivo. Desde muy temprana edad mostró gran pasión por la lucha libre y en el 2014, ganó una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El jalisciense destacó por su gran liderazgo y optimismo en cada uno de los programas de Exatlón. ‘El Soldado Luchador’ fue una de las piezas fundamentales durante la tercera temporada de la competencia, donde portó con orgullo la camiseta azul.

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Christian tiene una vida muy normal fuera de las playas de República Dominicana. Tras su salida de la tercera temporada, el luchador mostró su lado más familiar y humano en cada una de sus fotografías de Instagram.

A principios de mayo, nos regaló una tierna postal al lado de la persona más especial en su vida: Su mamá.

‘Yomi’ destacó por ser un buen líder y guiar al equipo azul a la victoria. Fuera de Exatlón, también tiene innumerables recuerdos junto a sus amigos del programa deportivo.

A mediados de junio se reunió con David Juárez, Michell Tanori, Keno Martell y Marisol Cortés en una foto que dio vuelta por todas las redes sociales.

Christian también encontró el amor durante su estadía en Exatlón. Casandra Ascencio fue la mujer que le robó el corazón en un abrir y cerrar de ojos. ‘MVP’ enamoró al luchador con su sonrisa, divertida personalidad y grandes talentos deportivos.

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