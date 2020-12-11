Exatlón: Héroes ganan la Batalla por la Supervivencia y mandan a Caro Mendoza al duelo de eliminación.

Exatlón: Titanes vs. Héroes continúa poniendo a prueba la resistencia, fuerza y temple de sus atletas, quienes se resisten a dejar la competencia deportiva más demandante de la televisión mexicana.

En el episodio de este jueves, previo al duelo de eliminación de este domingo, Rojos y Azules se enfrentaron por la Fortaleza y la Supervivencia.

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En cada uno de los duelos, los atletas de ambos equipos se mostraron cansados, pero con el compromiso de defender las comodidades que representa la Fortaleza.

Titanes se vieron decididos a recuperar la casa, luego de semana y media de estar en la cabaña.

La Batalla por la Fortaleza estuvo muy pareja y llena de momentos de gran tensión, luego de que el marcador se fuera moviendo muy parejo en los primeros cinco puntos, pero después Titanes remontaron y se despegaron en puntos de Héroes, para que al final terminaran recuperando la Fortaleza.

Tras su victoria, Titanes se volvieron a mostrar más unidos, luego de las fricciones que habían tenido desde la pasada eliminación cuando decidieron enviar a Pato Araujo al duelo.



Mariano MVP

Gracias a su gran desempeño, Mariano Razo se convirtió en el atleta más valioso, por lo que tendrá la oportunidad de dormir en la habitación VIP dentro la Fortaleza.

Batalla por la Supervivencia

Tras el triunfo de Titanes con el que recuperaron la Fortaleza, se dio paso a la Batalla por la Supervivencia.

La competencia inició con Heliud Pulido por Titanes y Pascal Nadaud por Héroes. Tras un emocionante enfrentamiento, fue el Azul el que dio el primer punto para su equipo.



Mati Rompe en llanto

Luego tocó turno a Mati Álvarez y Doris del Moral, pese a la buena actuación de la atleta roja, fue la azul quien se llevó el segundo punto de la batalla.

Ante su derrota, Mati se sintió mal y rompió en llanto debido a que traía “muchas cosas” a cuesta.

Mientras Mati trataba de tranquilizarse, Doris se acercó para darle ánimos en un gesto muy deportivo. “No te vayas a ir para abajo”, le dijo la atleta de Héroes.

MATI se siente cansada y rompe en llanto tras perder su carrera, pero DORIS se acerca a ella para consolarla. 🔵🔴#SupervivenciaExatlón 📲

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Caro a eliminación

Al final, la Batalla por la Supervivencia fue ganada por Héroes, por lo que Caro Mendoza se convirtió en la primera atleta confirmada para el duelo de eliminación del domingo.

En el campo de batalla las emociones se siguen viviendo al máximo. No te pierdas Exatlón: Titanes vs. Héroes el domingo a las 8:00 pm. por Azteca UNO.

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