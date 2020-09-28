Las 10 cosas que no sabías de Mati Álvarez, integrante y líder en el equipo de Titanes en Exatlón.

Matilde Álvarez, mejor conocida como Mati Álvarez, es una reconocida atleta que ha dedicado gran parte de su vida al atletismo, posicionándose como una de las velocistas más rápidas y con más medallas en su deporte, gracias a su entrega y dedicación.

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Inició su carrera en la Olimpiada Nacional de 2006 y hasta el momento, ha ganado 23 medallas de oro en distintas categorías; además, se coronó Campeona Nacional en 10 ocasiones.

Sin embargo, antes de dedicarse al atletismo, a la edad de 4 años, comenzó su vida deportiva con clases de natación.

Tiene un hermano gemelo llamado Carlos, mismo con quien ha compartido a lo largo de su vida sus más grandes logros.

Además de la natación, Mati Álvarez practicó Taekwondo aunque al poco tiempo mencionó que no le llamó tanto la atención, por lo que decidió iniciar con el atletismo a la edad de 10 años.

Mati Álvarez es una mujer reconocida a nivel nacional como la ‘Saeta Poblana’, con una altura de 1.70 metros. Aunque, no muchas personas lo saben, está excepcional atleta decidió estudiar y concluyó una licenciatura en Mercadotecnia.

Entre sus alimentos preferidos se destaca la lasaña; en tanto, sus pasatiempos son viajar y seguir haciendo el deporte que más le gusta.

La atleta de Exatlón, hace un tiempo, reveló que uno de sus artistas favoritos es Caloncho.

Antes de entrar a la aventura y a las playas de Exatlón México, Mati Álvarez se hizo un tatuaje muy especial; sin embargo, no reveló su significado.

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En cuestiones familiares, Mati siempre ha tenido el apoyo de su familia, en especial de sus padres, ya que su mamá la ha acompañado en cada paso y en cada competencia en la que ha participado.

