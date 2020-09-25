Ceci Álvarez ‘Wushu’ se queja de Ana Lago y suma una nueva polémica en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Ceci Álvarez 'Wushu', integrante del equipo de Héroes, nuevamente está en el ojo de la polémica dentro de Exatlón: Titanes vs Héroes.

En esta ocasión, la atleta tuvo un altercado con la gimnasta mexicana Ana Lago, de quien no le parecieron las caras que hizo mientras competía con su compañera, Natali Brito.

Los hechos ocurrieron cuando Natali y Ana se medían en una competencia, situación que provocó que, en medio de la pasión del momento, la integrante del equipo azul le pegara sin querer a Lago, situación que provocó que hiciera unos gestos para demostrar su desagrado por lo ocurrido.

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Ante las caras que hizo Ana Lago, Ceci Álvarez, mejor conocida como 'Wushu', no aguantó y se quejó de ello con sus demás compañeros de equipo, recibiendo el apoyo de ellos, con lo que estalló una polémica más dentro del reality deportivo.

De inmediato, el tema también escaló a las redes sociales donde los internautas se dividieron en opiniones a favor y en contra de las atletas, ya que hubo quienes apoyaron la acción de Ceci Álvarez y quienes se fueron contra ella.

Entre los comentarios que se pueden apreciar en las plataformas digitales, resaltan aquellos que afirman que Ana Lago no debió de haber reaccionado con esas caras; sin embargo, también tomaron fuerza los que afirman que 'Wushu' es muy exagerada y acostumbra a generar polémica.

Asimismo, recordaron la vez en que Ceci Álvarez 'Wushu' tuvo un enfrentamiento con Pato Araujo, hecho que le costó muchas críticas tanto a ella como a su compañero de programa.

Por su parte, los seguidores de Ana Lago se hicieron presentes para defenderla y exigir respeto para su atleta favorita, a quien consideraron como la mejor competidora de Exatlón.

Con esto, se confirma una vez más que las competencias en Exatlón: Titanes vs Héroes cada vez son más fuertes y los atletas viven con los sentimientos a flor de piel.

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