Las decisiones que ha tomado en los recientes días han llevado a Mati Álvarez a reflexionar y abrir su corazón con Titanes.

Y es que, la líder del equipo rojo, reconoció que se siente presionada por conseguir todos los puntos que se disputa; además, señaló que el cansancio ha mermado su rendimiento dentro del programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

“Los puntos seguros no lo fueron. Me sentí presionada, pocas veces hago que las cosas no fluyan. Tengo miedo y nervio de tirar”, señaló Terminator, quien le dijo a sus compañeros que su medalla transferible será para quienes vayan a duelo de eliminación frente a Héroes.

Caro Mendoza, Aristeo Cázares, Heliud Pulido y Ana Lago le dieron su respaldo a la heptatleta, quien el pasado jueves rompió el llanto por perder en dos ocasiones ante Doris del Moral.

Por otra parte, los rojos admitieron que sus rivales han mejorado considerablemente en la competencia; incluso, se atrevieron a asegurar que viven su mejor momento en lo que va de esta cuarta temporada de Exatlón.

“Los azules ya lo tienen muy dominado, tienen tiros muy dominados y perfeccionados. Nosotros somos buenos, pero llegamos al tiro y fallamos, ellos casi lo tienen perfecto”, lamentó Heliud quien se dijo superado por momentos.





“Integrantes del equipo rojo, principalmente mujeres, no han podido dar sus puntos, no han podido estar en un gran nivel, no corrigen, no se les da el tiro”, refirió Pato Araujo sobre la manera en que Héroes está entrenando para mejorar en las competencias.

